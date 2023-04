“Estamos a falhar redondamente”: Amorim assume fracasso e admite sair

“Sou o responsável pela parte desportiva e nós falhámos até ao momento. Estamos a falhar redondamente. Tenho de falar com as pessoas, apresentar as minhas explicações e assumir a minha responsabilidade. Eu sou a cara do projeto desportivo, até me sentiria envergonhado se não tivesse essa conversa com a direção”. Rúben Amorim fez ontem ‘mea culpa’ pela má época do Sporting e deixou em aberto o cenário de saída no final da temporada. Com um discurso pensado, o treinador quase fez um balanço de época, no lançamento do jogo de hoje com o V. Guimarães.Saiba mais no site do Correio da Manhã