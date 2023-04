Musk cede a protestos dos famosos e devolve ‘selo azul’

Dono da rede social pretendia que utilizadores pagassem 7,29 euros por mês para ter a distinção.

Elon Musk decidiu voltar atrás na decisão de retirar o ‘selo azul’ do Twitter aos utilizadores que recusaram pagar 7,29 euros por mês para ter essa distinção. Face aos protestos, liderados por figuras como o escritor Stephen King, o comediante Ricky Gervais ou o futebolista Sergio Ramos, o dono da rede social optou por devolver o ‘Twitter Blue’ a vários utilizadores. Além de King, Gervais e Ramos, também Cristiano Ronaldo, Lady Gaga, Justin Bieber, Bill Gates e Shakira, entre muitos outros, recuperaram este fim de semana o seu ‘selo azul’ (mais visibilidade, privilégios técnicos ou menos anúncios). Não é o caso do Papa Francisco, que, curiosamente, continua com a conta ‘cinzenta’.









Outro dado curioso é que foram atribuídos selos a celebridades que já morreram, entre as quais Michael Jackson, Chadwick Boseman, Kirstie Alley e Kobe Bryant.

A rede social sofreu uma mudança na quinta-feira, com as contas a perderem esta marca distintiva obtida no passado. O ‘selo azul’ desapareceu de inúmeras personalidades como artistas, atletas, jornalistas, professores ou ativistas. Alguns deles manifestaram a sua estupefação, como Stephen King, que disse que deveria ser a rede social a pagar-lhe para ‘twittar’. Já o espanhol Sergio Ramos, defesa do PSG, afirmou que Musk devia preocupar-se mais em “eliminar o ódio, promover o respeito e fazer do Twitter um lugar melhor”, depois de a sua família ser alvo de ameaças na rede social.





Recorde-se que, segundo o multimilionário, a assinatura do ‘selo azul’ permite combater perfis falsos e contas automatizadas e diversificar os rendimentos, numa altura em que muitas marcas abandonaram a plataforma.