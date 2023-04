Bombardeamentos atribuídos a Israel atingiram o sul da Síria

Forças israelitas atingiram a cidade de Talat Qars al Naft, na província de Quneitra.

Os órgãos de comunicação social do regime sírio noticiam que Israel bombardeou esta segunda-feira alvos no sul da Síria, perto dos Montes Golã, causando danos materiais que ainda não foram especificados.

Israel não forneceu informações sobre o alegado ataque contra a Síria.

De acordo com a agência oficial de Damasco, SANA, as forças israelitas atingiram a cidade de Talat Qars al Naft, na província de Quneitra, sem fornecer detalhes sobre os estragos causados.

O portal do jornal Al-Watan publicou um filme com imagens do suposto ataque em que se vê uma explosão à distância.

Por outro lado, o Observatório Sírio para os Direitos Humanos, uma organização não-governamental, com sede em Londres, e com uma vasta rede de informadores no terreno refere que o ataque atingiu "as milícias do grupo libanês Hezbollah (Partido de Deus) em Quneitra".

De acordo com o observatório, na passada quinta-feira registou-se um outro ataque israelita contra o mesmo objetivo.

Segundo organizações não governamentais e o regime de Damasco, Israel atacou centenas de vezes o território sírio nos últimos anos mas raramente as forças israelitas comentam ou confirmam os bombardeamentos.

Desde janeiro, os ataques atribuídos a Israel contra as zonas controladas por Damasco intensificaram-se, registando-se uma troca de tiros de artilharia no passado dia 08 de abril, no sul da Síria junto à fronteira com os Montes Golã, ocupados pelos israelitas.