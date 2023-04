Portugueses entre os 100 passageiros que chegaram a Madrid em avião militar

Avião aterrou na base militar de Torrejón de Ardoz por volta das 11h20 locais (10h20 em Lisboa).

As cerca de 100 pessoas retiradas por Espanha do Sudão, incluindo um grupo de portugueses, chegaram esta segunda-feira a Madrid, numa avião militar, disse o ministro dos Negócios Estrangeiros espanhol, José Manuel Albares, numa publicação na rede social Twitter.

O avião aterrou na base militar de Torrejón de Ardoz, na região de Madrid, por volta das 11:20 locais (10h20 em Lisboa).

Espanha anunciou no domingo à noite que tinha conseguido retirar por via aérea cerca de uma centena de pessoas do Sudão, incluindo portugueses, no âmbito do movimento de saída de cidadãos estrangeiros e pessoal diplomático do país africano por causa de confrontos violentos há mais de uma semana.