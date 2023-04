Vistoria ao prédio da Fontes Pereira de Melo irá ditar demolição ou recuperação

Prédio, devoluto e emparedado há vários anos, coberto com desenhos e inscrições de arte urbana, ruiu ao final da tarde de domingo, sem causar feridos.

Os serviços da Câmara Municipal de Lisboa fizeram esta segunda-feira uma vistoria ao edifício devoluto na Avenida Fontes Pereira de Melo, cujo interior ruiu na tarde de domingo, esperando-se ainda esta semana saber se irá ser demolido ou se é recuperável.

Em declarações à Lusa, a diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil, Margarida Castro Martins, explicou que esta manhã foi feita uma vistoria com a Unidade Territorial Centro de Lisboa "para avaliar o estado do edificado cujo miolo ruiu domingo e saber se será proposta a demolição ou se é recuperável".

O prédio, devoluto e emparedado há vários anos, coberto com desenhos e inscrições de arte urbana, na Avenida Fontes Pereira de Melo, na zona de Picoas, ruiu ao final da tarde de domingo, sem causar feridos.

De acordo com a responsável, logo no domingo estiveram no local meios do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, da PSP e do Serviço Municipal de Proteção Civil, tendo sido confirmado "que não se encontrava ninguém no interior".

Margarida Castro Martins adiantou também que houve um corte de alimentação na estação [de eletricidade] que dava para o edifício e para a estação 401 das bicicletas Gira da EMEL - Empresa de Mobilidade e Estacionamento de Lisboa, que vai deixar de estar em funcionamento, tendo a autarquia contactado igualmente os operadores de trotinetes para que as retirem do perímetro do edifício.

Foram ainda colocados cadeados nos portões para impedir a entrada de pessoas no espaço.

"Agora resta esperar pelo auto de vistoria cuja intimação será entregue ao urbanismo para saber se decorrerá o processo de licenciamento que se encontra em curso ou se será para demolir", acrescentou.

Segundo a responsável esta segunda-feira esteve também no local um representante do proprietário.

No domingo, Rui Serrano, do Regimento de Sapadores Bombeiros de Lisboa, explicou à Lusa que o alerta foi dado cerca das 16h40, tendo sido mobilizados 10 viaturas e 40 operacionais, incluindo duas equipas cinotécnicas dos bombeiros e da PSP.

As equipas com cães foram utilizadas para aceder ao interior edifício, tendo-se confirmado que estava abandonado.

A derrocada parcial do interior não obrigou ao corte das vias públicas.

O prédio afetado está num quarteirão onde há outros dois blocos de prédios com todos os acesso e janelas emparedados.