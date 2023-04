Guterres acusa Rússia de provocar "sofrimento e devastação" em reunião da ONU presidida por Lavrov

Secretário-geral da ONU lembrou ainda que as Nações Unidas foram criadas para lidar com a crise.

O secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, disse esta segunda-feira numa reunião presidida pelo ministro do Negócios Estrangeiros da Rússia, Sergei Lavrov, que a invasão à Ucrânia está "a causar sofrimento e devastação" ao país e que os riscos de conflito entre as grandes potências estão num nível histórico elevando, avança a Reuters.António Guterres lembrou que as Nações Unidas foram criadas para lidar com a crise. "Temos de encontrar agora uma maneira de travar as crises e os conflitos que estao em marcha", acrescentou.