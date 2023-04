Corpo encontrado na praia de Cortegaça em Ovar. Estado de decomposição não permite identificar vítima

Corpo vai ser levado para o instituto de medicina legal a fim de ser autopsiado e identificado.

Um corpo de homem foi encontrado, esta tarde de segunda-feira, na praia de Cortegaça, em Ovar. Por causa do avançado estado de decomposição do corpo não é possível fazer uma identificação imediata.No entanto, Shelber Antunes, um jovem brasileiro, de 25 anos, estava a ser procurado, naquela zona, desde que desapareceu, no passado dia 18 de Abril, no mar, na praia Velha, entre as praias de S. Pedro de Maceda e a Praia Cortegaça Sul, no concelho de Ovar.Os bombeiros de Esmoriz e a Polícia Marítima foram acionados, cerca das 16h00, para o local.O corpo vai ser levado para o instituto de medicina legal a fim de ser autopsiado e identificado.