14 membros da Iniciativa Liberal desvinculam-se do partido

Carta de despedida será entregue dia 25.

14 membros da Iniciativa Liberal vão desvincular-se do partido político, liderado por Rui Rocha, por entederem que o grupo perdeu a sua identidade e valores. Consideram que as mais recentes medidas da equipa aproximam os Liberais da ideologia de esquerda e que as moções parlamentares já não refletem as batalhas do povo português, avança o JN.Entre os membros estão Mariana Nina e Rui Simões de Melo, dois elementos do Conselho Nacional do partido, e os coordenadores dos Núcleos territoriais da Maia e de Famalicão.A carta de despedida será entregue de forma oficial à meia noite do dia 25 de abril.