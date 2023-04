Guterres diz que situação "continua a piorar" no Sudão e teme que violência se alastre pela região

"A violência deve parar", referiu o secretário-geral da Organização das Nações Unidas numa reunião do Conselho de Segurança.

O secretário-geral da Organização das Nações Unidas (ONU), António Guterres, disse esta segunda-feira que a situação no Sudão continua a piorar, temendo uma "conflagração catastrófica" dentro do país "que pode envolver toda a região e além".

Numa reunião do Conselho de Segurança da ONU onde iria falar sobre questões de multilateralismo, Guterres começou o seu posicionamento dando destaque à situação no Sudão, apelando às partes para que cessem as operações de combate em áreas densamente povoadas e permitam que operações de ajuda humanitária se desenrolem sem entraves.

"A violência deve parar. Há o risco de uma conflagração catastrófica dentro do Sudão que pode envolver toda a região e além. (...) Estou em contacto constante com as partes em conflito e convido-as a reduzir as tensões e a retornar à mesa de negociações", disse.