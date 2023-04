Relatos de racismo de imigrantes brasileiros em Portugal serão objeto de relatório

Ministra da Igualdade Racial do Brasil diz que há uma busca de "soluções em ambos os países para acolher" devidamente os imigrantes.

Os relatos de racismo dos imigrantes brasileiros em Portugal, em particular as mulheres, serão objeto de um levantamento das autoridades brasileiras a entregar junto dos parceiros portugueses, anunciou esta segunda-feira a ministra da Igualdade Racial do Brasil.

Em entrevista à agência Lusa, após um encontro no Observatório do Racismo e Xenofobia português e com um coletivo de mulheres migrantes, Anielle Franco disse que há uma busca de "soluções em ambos os países para acolher" devidamente os imigrantes, particularmente as mulheres que, em Portugal, têm sido objeto de xenofobia, segundo vários ativistas.

"A gente sabe que a maioria das pessoas brasileiras que moram aqui são mulheres e é importante que a gente possa cuidar do povo tanto aqui quanto lá", explicou a ministra, que integra uma visita a Portugal da comitiva governamental brasileira liderada pelo Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.