Centenas de britânicos anti-monarquia mobilizados para protestos durante coroação

Diretor da organização Republic garante que protesto será feito de uma forma discreta e sem perturbar o evento.

Centenas de britânicos anti-monarquia vão manifestar-se durante as celebrações da coroação do Rei Carlos III em 06 de maio, mas de uma forma discreta e sem perturbar o evento, garantiu esta segunda-feira em Londres o diretor da organização Republic, Graham Smith.

"Não vamos atirar nada, para além das nossas vozes, e não vamos perturbar nada para além da campanha de comunicação deles", prometeu esta segunda-feira o responsável numa conferência de imprensa.

O jornal Daily Mail noticiou no fim-de-semana a existência de alegados planos de grupos de ativistas para espantar os cavalos que vão participar no cortejo entre o Palácio de Buckingham, a residência oficial do Rei, e a Abadia de Westminster, local onde decorrerá a cerimónia da coroação.