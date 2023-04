Zoo de Lisboa alerta para burla em seu nome no Facebook para roubar dinheiro

Conta do Facebook está a utilizar o nome da instituição para divulgar um passatempo em que são solicitados os dados bancários dos participantes.

O Jardim Zoológico de Lisboa alertou esta segunda-feira para uma burla em seu nome na rede social Facebook em que já participaram cerca de 14.000 pessoas e cujo "único objetivo" é roubar dinheiro aos participantes.

O Jardim Zoológico avisa, numa nota esta segunda-feira divulgada, que a conta do Facebook intitulada 'Lisbon Zoo' "é falsa e está a utilizar o nome da instituição para divulgar um passatempo em que são solicitados os dados bancários dos participantes".

Segundo a instituição, no domingo e hoje os participantes receberam uma mensagem através do 'chat' do Facebook a informar que ganharam o passatempo e que deverão indicar os dados do cartão bancário a fim de serem cobrados dois euros para o envio da oferta de quatro bilhetes para o Zoo.

O Zoo de Lisboa adverte que se trata de um esquema de burla e que mais de 100 vítimas já contactaram a instituição a questionar a veracidade do passatempo.

O Jardim Zoológico reitera que não está a realizar qualquer passatempo no Facebook e que "a conta é falsa, assim como a oferta".

"Não partilhe os seus dados nem envie dinheiro. O Jardim Zoológico apenas realiza passatempos através do seu 'site' ou através do Instagram @jardimzoologico_oficial", alerta a instituição.