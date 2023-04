Marinha acompanha passagem de navios russos ao largo da costa portuguesa

Força naval russa era composta por três fragatas e um reabastecedor.

A Fragata Corte-Real, da Marinha Portuguesa, acompanhou e monitorizou uma força naval da Federação Russa esta segunda-feira.



A força naval russa era composta por três fragatas e um reabastecedor, que navegaram em trânsito ao largo da costa continental portuguesa, refere a Marinha em comunicado.

"A monitorização de unidades navais russas decorre da defesa dos interesses nacionais e do exercício da autoridade do Estado no Mar, e é um procedimento que representa um forte contributo para a segurança e dissuasão mundial, demonstrando igualmente o compromisso de Portugal para o esforço coletivo da Aliança na manutenção do conhecimento situacional marítimo", acrescenta.