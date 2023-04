Quatro feridos em despiste no Marco de Canaveses

Vítimas levadas para o Hospital de Penafiel.

Quatro pessoas ficaram feridas, uma em estado grave, no despiste do carro em que seguiam, esta madrugada de terça-feira, na Avenida do Futebol Clube do Porto, no Marco de Canaveses. O alerta foi dado às 03h28.As vítimas foram assistidas no local pelos Bombeiros do Marco e pelo INEM e, depois de estabilizadas, encaminhadas para o Hospital Padre Américo, em Penafiel.As causas do despiste são desconhecidas. A GNR esteve no local e investiga.