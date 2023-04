Cantora brasileira Ludmilla participa no último filme de "Velocidade Furiosa"

Anúncio foi feito nas redes sociais da artista.

A cantora de pop/funk brasileiro Ludmilla anunciou esta segunda-feira que vai surgir como atriz no último filme da saga de Hollywood "Velocidade Furiosa", cuja rodagem passou por Portugal.

"La Villana agora é uma atriz de Hollywood", disse Ludmilla na rede social Instagram, referindo-se ao nome do álbum que lançou este ano.

A cantora, que tem também uma canção na banda sonora de 'Fast X', publicou um vídeo sobre a participação no filme, onde surge a abanar a bandeira para iniciar uma corrida de automóveis.

Em junho e julho a Autoestrada 24 (A24), nos distritos de Vila Real e Viseu, sofreu cortes de trânsito em vários troços devido à filmagem de algumas cenas de 'Fast X'. A rodagem do filme levou também a cortes ao trânsito e ao acesso pedonal em Cacilhas, em Almada.

O décimo e último filme da saga "Velocidade Furiosa" contou com os atores Vin Diesel, Charlize Theron, Jason Momoa, Brie Larson, Michelle Rodriguez e a portuguesa Daniela Melchior, entre outros.

Com argumento de Justin Lin e Dan Mazeau, a rodagem aconteceu no Reino Unido e na Itália, além de em Portugal.

O quinto filme da saga, "Operação Rio", teve a cidade brasileira do Rio de Janeiro como um dos principais cenários.

A atriz Jordana Brewster, que interpretou a irmã do personagem principal Dom Toretto em seis filmes, nasceu no Brasil, filha de brasileira, e morou no Rio de Janeiro até os 10 anos.

Uma das músicas da trilha sonora do nono filme da saga é da também brasileira Anita, "Furiosa", que a carioca gravou em espanhol e inglês ao lado de artistas como Skepta, Trippie Redd, Offset e Pop Smoke.

Ludmilla foi em 2016 nomeada para o prémio de Melhor Álbum Pop Contemporâneo em Língua Portuguesa nos Grammys Latinos e em 2022 nomeada para Melhor Álbum de Samba.