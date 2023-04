4.363 condutores apanhados em excesso de velocidade em Operação “RoadPol – Velocidade” da GNR

Foram fiscalizados 37.775 condutores.

A GNR levou a cabo uma operação de fiscalização rodoviária, entre 17 e 23 de abril, em todo o território nacional continental face ao controlo de velocidade.

De acordo com o comunicado da GNR, em 37.775 condutores fiscalizados, 10.453 foram autuados por infrações ao código da estrada. Sendo 4.363 por excesso de velocidade, 754 por falta de inspeção periódica obrigatória, 357 por falta ou incorreta utilização do cinto de segurança, 317 pela inexistência de seguro de responsabilidade civil e 313 por utilização do telemóvel.