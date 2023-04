Presidente da Guatemala pede respeito pela soberania de Taiwan

Declarações foram feitas esta terça-feira.

O Presidente da Guatemala pediu esta terça-feira, em Taipé, a outros governos para respeitarem a soberania de Taiwan, numa altura em que o Partido Comunista da China está a intensificar os esforços para isolar a ilha.

"Gostaria de apelar à comunidade internacional e ao mundo livre para que respeitemos a soberania e a integridade territorial de Taiwan", disse Alejandro Giammattei, num discurso proferido no parlamento de Taiwan, parte de uma visita oficial de quatro dias ao território. o dirigente da Guatemala afirmou que o seu país mantém uma "amizade sólida como uma rocha" com Taiwan.

A Guatemala faz parte de um número cada vez menor de países que mantêm relações oficiais com Taipé. No mês passado, as Honduras romperam relações com Taiwan para estabelecer laços com Pequim.