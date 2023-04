Missão de assistência técnica do FMI visita Moçambique

Missão tem como objetivo "fazer a segunda monitorização ao programa do Governo com o FMI".

Uma missão de assistência técnica do Fundo Monetário Internacional (FMI) chegou esta segunda-feira a Maputo para uma visita de duas semanas, anunciou o Ministério das Finanças moçambicano.

A missão tem como objetivo "fazer a segunda monitorização ao programa do Governo com o FMI" ao abrigo do qual o fundo concedeu há um ano um financiamento de 470 milhões de dólares (445 milhões de euros) a aplicar até 2025.

A delegação do fundo vai "analisar os últimos desenvolvimentos macroeconómicos referentes ao ano de 2022 e as perspetivas para o médio prazo", indica um comunicado do Ministério das Finanças.

Na reunião inicial da visita, "o ministro da Economia e Finanças, Max Tonela e o Governador do Banco de Moçambique, Rogério Zandamela, sublinharam que o país regista novos avanços nos principais indicadores macroeconómicos, frisando que o crescimento económico deverá acelerar a médio prazo, com uma média de 5,7% entre 2022 e 2024".

O chefe da missão do FMI, Pablo Lopez Murphy, citado no mesmo comunicado, disse que os trabalhos das duas semanas "vão cobrir diferentes áreas com destaque para o setor monetário e financeiro, setor externo (balança de pagamento e dívida externa), setor fiscal, planificação e financiamento ao investimento e governação"