Homem morre após queda nas cascatas Tahiti no Gerês

Um homem, de 52 anos, morreu afogado após a queda na cascata Tahiti, no Parque Nacional da Peneda, no Gerês, em Terras do Bouro. Um familiar da vítima ainda o tentou socorrer mas acabou por sofrer ferimentos considerados ligeiros.

O alerta foi dado às 11h15. No local estão 24 operacionais apoiados por nove viaturas.