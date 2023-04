Condutor de camião ferido em colisão contra portagens na A2 em Paderne

Viatura ficou imobilizada em cima de um raile de proteção.

O condutor de um camião ficou ferido, esta terça-feira à tarde, depois de ter perdido o controlo do veículo pesado e ter colidido contra as portagens da A2, em Paderne, Albufeira.Segundo oapurou, viatura ficou imobilizada em cima de um raile de proteção de uma das faixas de passagens na portagem da autoestrada, no sentido sul-norte.A vitima, com cerca de 40 anos, sofreu ferimentos leves e foi socorrido por uma equipa dos Bombeiros de Albufeira e por uma equipa médica do INEM. Foi transportada para o Serviço de Urgência Básica de Albufeira.O Destacamento de Trânsito da GNR tomou conta da ocorrência até à remoção do veículo pesado do local.