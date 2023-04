Condutor sob efeito de cocaína mata mulher durante fuga em contramão em carro roubado

Um condutor de 55 anos que, com cocaína no organismo e num carro furtado em Coimbra, fugiu à PSP em contramão e atropelou mortalmente uma mulher de 72 anos, em Santo António dos Cavaleiros, foi condenado pelos tribunais de Loures e da Relação de Lisboa a 3 anos e 4 meses de prisão, pelos crimes de homicídio por negligência, condução sem carta, condução perigosa e dano.Saiba mais no site do Correio da Manhã