Inflação e impostos altos esmagaram salários

A inflação, por um lado, e os impostos, por outro, absorveram os ganhos salariais registados o ano passado em praticamente todos os países da Organização para a Cooperação e Desenvolvi- mento Económico (OCDE), incluindo Portugal. Segundo um estudo da organização, os salários portugueses registaram um aumento médio de 4,5%, mas com uma inflação em torno dos 7,8% acabaram por desvalorizar, tornando inevitável a perda de poder de compra das famílias.