Comissão de inquérito da TAP ouve esta semana representantes dos trabalhadores

Em causa está a polémica indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora Alexandra Reis.

A comissão de inquérito à TAP, constituída na sequência da polémica indemnização de meio milhão de euros à ex-administradora Alexandra Reis, ouve esta semana sindicatos e comissão de trabalhadores, com oito audições em dois dias.

Na quinta semana de audições, após 10 personalidades ouvidas, de uma lista de cerca de seis dezenas, a comissão de inquérito acelera os trabalhos e entre esta quarta e quinta-feira recebe os representantes de sete sindicatos e a Comissão de Trabalhadores da TAP.

A partir das 14h30 desta quarta-feira, são ouvidos os dirigentes do Sindicato Nacional do Pessoal de Voo da Aviação Civil (SNPVAC), Ricardo Penarróias, do Sindicato dos Trabalhadores da Aviação e Aeroportos (Sitava), Paulo Duarte, do Sindicato Nacional dos Trabalhadores da Aviação Civil (Sintac), Pedro Figueiredo, e do Sindicato dos Pilotos da Aviação Civil (SPAC), Tiago Lopes.