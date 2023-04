EUA e Filipinas usam fogo real contra navio no maior exercício conjunto de sempre

Exercícios de guerra decorreram em águas filipinas no disputado mar do Sul da China.

Milhares de tropas norte-americanas e filipinas atacaram esta quarta-feira um navio, com foguetes de alta precisão, ataques aéreos e fogo de artilharia, como parte dos maiores exercícios de guerra de sempre realizados entre os dois países.

Os exercícios decorreram em águas filipinas no disputado mar do Sul da China, que é reclamado quase na totalidade por Pequim, apesar dos protestos dos países vizinhos.

O Presidente das Filipinas, Ferdinand Marcos Jr., assistiu à demonstração de poder de fogo norte-americano a partir de uma torre de observação, na cidade costeira de San Antonio, na província de Zambales, no noroeste do país - a mais recente indicação de seu forte apoio à aliança de Manila com Washington.