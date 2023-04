“Disparos, explosões e fumo por todo o lado”: Português regressa a casa após 12 dias no Sudão

João Soares relata terror vivido na capital de um país em conflito e noites em alerta permanente.

João Soares, de 41 anos, regressou esta terça-feira a casa, em Leça da Palmeira, após 12 dias no Sudão. “As noites foram muito complicadas. Tivemos privação de sono, conseguíamos ouvir disparos, explosões e fumo por todo lado. Havia relatos de ocupação de edifícios, por isso estávamos sempre em alerta a tentar perceber se não haveria perigo”, contou ao CM.



Deixou Cartum segunda-feira e recorda o terror da viagem até uma base militar a norte da capital do Sudão: “Cerca de 20 km em que fomos parados para aí 30 vezes por paramilitares e tivemos armas apontadas à cabeça”. Viajou com militares italianos para Djibouti, depois até Roma e chegou esta terça-feira a Portugal. “É um sentimento muito bom regressar.”