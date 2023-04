Há 17 opções para a localização do novo aeroporto de Lisboa

Começaram por ser cinco hipóteses e agora são 17. A lista de opções estratégicas para reforçar a capacidade aeroportuária da região de Lisboa passou agora a incluir também Ota, Rio Frio ou Poceirão, que já foram consideradas no passado, e ainda Apostiça, Évora, Sintra, Tancos e Pegões, segundo o jornal online ‘Eco’.As propostas podem ser consultadas no site ‘Aeroparticipa.pt’, criado pela comissão técnica responsável pela Avaliação Ambiental Estratégica, que deverá anunciar amanhã as propostas que vão seguir para a fase final do processo de escolha.