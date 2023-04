Santos Silva quer excluir Chega das viagens oficiais da Assembleia da República após protestos contra Lula da Silva

André Ventura diz que "esta atitude vingativa, infantil e ditatorial não ajudará nada a saúde da nossa democracia".

O presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva, pretende sancionar André Ventura por liderar protestos contra a presença do presidente do Brasil, Lula da Silva, esta terça-feira, dia 25 de abril, no Parlamento.O líder do Chega avançou a informação em declarações aos jornalistas, tendo sido posteriormente citado pela TSF. Segundo o presidente do partido de extrema-direita, Augusto Santos Silva terá dito que tinha em mente a aplicação de sanções ao Chega. Entre as sanções poderá estar a proposta de suspensão imediata da participação do Chega nas visitas do Estado.Ventura referiu que Augusto Santos Silva não gostou do que ocorreu nas comemorações do 25 de Abril. "É legítimo, nós também não gostámos", sublinhou.

"É o grau zero da nossa democracia, o Chega é a terceira maior força do Parlamento. Esta atitude vingativa, infantil e ditatorial não ajudará nada a saúde da nossa democracia", afirmou o político.

De recordar que esta terça-feira, no dia que marcou o 49º aniversário da revolução dos cravos, André Ventura organizou um protesto em frente ao Parlamento contra a presença de Lula da Silva. "Lugar de ladrão é na prisão!" gritavam os manifestantes.



Dentro do parlamento, o Chega voltou a manifestar-se. Os deputados do partido levantaram cartazes com a frase "Chega de corrupção" e ainda algumas bandeiras da Ucrânia.