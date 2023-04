Kremlin admite aumentar a lista que pode afetar empresas estrangeiras

Medidas internacionais contra as empresas russas foram aplicadas após a invasão da Ucrânia.

O Kremlin ameaçou esta quarta-feira aumentar a lista de empresas estrangeiras alvo de "apreensões temporárias" com ativos na Rússia, um dia depois de Vladimir Putin ter assinado um decreto que aprova a aquisição dos grupos ocidentais Fortum e Uniper.

"Se for necessário, a lista de empresas pode vir a ser aumentada. O objetivo principal do decreto (presidencial) é a constituição de um fundo de indemnizações temporárias a aplicar (no âmbito) das contra medidas contra as 'expropriações ilegais' dos bens russos no estrangeiro", disse o porta-voz da Presidência russa, Dmitri Peskov, frisando que as apreensões anunciadas têm caráter temporário.

Inicialmente, as medidas internacionais contra as empresas russas foram aplicadas após a invasão da Ucrânia, pelas forças da Rússia, em fevereiro do ano passado.