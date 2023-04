Rio fica pintado de branco após descarga de camião em Vila do Conde

Considerado já um crime ambiental muito grave, os técnicos efetuaram a limpeza retirando as massas gordurosas do rio originadas pelos resíduos.

Uma descarga de um camião cisterna num ponto da rede de saneamento da Águas do Norte, em Azurara, deixou o rio Ave, em Vila do Conde, pintado de branco esta manhã.Considerado já um crime ambiental muito grave, o Serviço de Proteção da Natureza e Ambiental da GNR, assim como técnicos da autarquia e a Águas do Norte efetuaram a limpeza retirando as massas gordurosas do rio originadas pelos resíduos.O SEPNA está a investigar o caso e tenta agora perceber que tipo de resíduos desaguaram no rio Ave.