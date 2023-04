Mulher identificada após abandonar seis cães encontrados “desorientados e a deambular”

Animias foram resgatados e encontram-se agora disponíveis para uma adoção responsável.

Uma mulher, de 39 anos, foi este sábado identificada pela GNR por ter abandonado seis cães na localidade de Castelo Novo, no concelho do Fundão.



Segundo avança a GNR em comunicado, foi feita uma denúncia depois de serem vistos seis cães desorientados a deambularem sozinhos pela rua. Os animais foram recolhidos pelo Centro de Recolha de Animais Errantes do Fundão (CROAEF) e foram-lhes proporcionados cuidados veterinários e sanitários.





Os animais estão agora disponíveis para uma adoção responsável."A GNR tem como preocupação diária a proteção dos animais, apelando à denúncia de eventuais situações de maus-tratos ou abandono. Para o efeito, poderá ser utilizada a Linha SOS Ambiente e Território (808 200 520) funcionando em permanência para a denúncia de infrações ou esclarecimento de dúvidas", pode ler-se no comunicado da fonte de autoridade.