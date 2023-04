Homem morre em acidente de trabalho no Parque Ecológico do Funchal

Vítima, de nacionalidade indiana, pertencia a uma empresa contratada pelo município para fazer trabalhos de limpeza e reflorestação.

Um homem morreu esta quarta-feira num acidente de trabalho no Parque Ecológico do Funchal, na Madeira, informou a Câmara funchalense, indicando que a vítima pertencia a uma empresa contratada pelo município para fazer trabalhos de limpeza e reflorestação.

Em comunicado, a Câmara "lamenta profundamente o falecimento de um funcionário, de nacionalidade indiana, da empresa PERENE, S.A., num acidente de trabalho ocorrido esta quarta-feira no Parque Ecológico do Funchal".

A autarquia refere que a empresa em causa foi contratada para limpeza de matos espontâneos invasores e posterior reflorestação com espécies nativas e folhosas, um investimento de 208 mil euros, financiado por fundos europeus.

"À família do funcionário falecido, a Câmara Municipal do Funchal endereça as mais sentidas condolências", acrescenta a nota.

Contactada pela agência Lusa, fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses confirmou apenas o óbito, não adiantando mais pormenores.