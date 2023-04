Ativistas do clima voltam a ocupar escolas e faculdades em todo o País

Estudantes ativistas do clima voltam esta quarta-feira aos protestos pelo fim dos combustíveis fósseis, com ocupações e manifestações em estabelecimentos de ensino em todo o País.Na capital, os jovens ativistas prometem ocupar a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Psicologia, o Instituto Superior Técnico e a Escola Luísa de Gusmão; em Faro, o alvo é a Escola Secundária Tomás Cabreira.

Estão também marcadas manifestações no Liceu Camões, Escola Josefa de Óbidos, Escola Rainha D. Leonor (Lisboa), nas faculdades de Letras das universidades de Coimbra e do Porto e na Universidade do Algarve.