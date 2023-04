Mulher arranca testículos de vizinho que atacou filha em Angola

Homem está em observação médica e será submetido a intervenção cirúrgica.

Uma mulher arrancou os testículos de um vizinho, de 39 anos, que tentou roubar o telemóvel à filha, em Talatona, na província de Luanda, em Angola. Foi detida pela Polícia Nacional daquele país.

O caso foi tornado público esta quarta-feira no programa 'Ecos & Factos' da Televisão Pública de Angola (TPA). O homem tinha tentado roubar o telemóvel à filha desta mulher e, como não conseguiu, desferiu-lhe um golpe com uma chave de fendas.





Na manhã do dia seguinte, a mulher dirigiu-se à casa do suspeito e arrancou-lhe os testículos. Segundo aquele programa da TPA, o homem está em observação médica e será submetido a intervenção cirúrgica.A mulher foi detida pela Polícia Nacional e, segundo as notícias entretanto veiculadas, arrisca uma pena de 10 anos de prisão.