Marcelo, Santos Silva e Costa apanhados em vídeo a comentar "ralhete" ao Chega

Partido de André Ventura protestou durante discurso de Lula da Silva no Parlamento.

O Presidente da República, o presidente da Assembleia da República e o primeiro-ministro foram filmados pela ARTV a comentar o ralhete de Augusto Santos Silva ao partido Chega, na cerimónia do 25 de Abril, no Parlamento, que contou com Lula da Silva.Nas declarações, captadas pelo microfone da ARTV, Augusto Santos Silva desabafa: "Não era para menos. Esta minha fúria, é a fúria de um tipo gelado. E mesmo assim….". Depois, acusou ainda a Iniciativa Liberal de "falta de integridade política".O líder da IL, Rui Rocha, reagiu esta quarta-feira no Twitter e disse esperar que a segunda figura do Estado "se retrate".