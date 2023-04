Jornalista ferido e tradutor morto em Kherson

Equipa do jornal ‘La Repubblica’ à Ucrânia alvo de disparos. Tradutor do repórter italiano Corrado Zunino não resistiu aos ferimentos.

O jornalista italiano Corrado Zunino ficou ferido e o tradutor do repórter, Bogdan Bitik, foi morto esta quarta-feira na cidade ucraniana de Kherson, alegadamente devido a um ataque das tropas russas. Zunino, enviado especial do jornal ‘La Repubblica’ àquela zona onde os combates se intensificaram nos últimos dias, foi atingido no ombro após "uma emboscada, provavelmente por franco-atiradores russos", revelou o jornal com sede na capital italiana."Fomos atingidos, vi Bogdan no chão, ele não se mexeu, rastejei para fora da linha de fogo. Corri até bater num carro civil", explicou Corrado Zunino. "[Bogdan] estava coberto de sangue, fui levado para o hospital de Kherson. Tentei várias vezes ligar para o Bogdan, ele não atendia. Ele era um grande amigo meu, é um sofrimento enorme", contou o repórter em ligação telefónica para a redação do ‘La Repubblica’, em Roma.Os dois jornalistas trabalhavam devidamente identificados e protegidos por coletes à prova de bala e terá sido este equipamento e segurança a salvar Corrado Zunino. As autoridades tentam agora recuperar o corpo do tradutor, tarefa complexa dada a presença de atirados russos.As tropas ucranianas, recorde-se, ocuparam pela primeira vez desde o início da guerra uma parte da margem esquerda do rio Dnipro aos russos naquela que foi uma das zonas onde se travaram as mais violentas batalhas desde o início da guerra, em fevereiro do ano passado.