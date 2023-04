"Apalpava as nossas maminhas": Lista revela nomes de 66 abusadores de menores em colégios e institutos religiosos

“Metia as mãos dentro das nossas blusas, apalpava as nossas maminhas e roçava o pénis nas nossas cabeças.” “Beijava e esfregava-se todo.” “Abria-me o fecho das calças e masturbava-me lentamente.” Estes são alguns dos relatos de vítimas de abusos sexuais que a Comissão Independente para o estudo dos abusos na Igreja recolheu. Foram cometidos em colégios católicos e institutos religiosos.Saiba mais no site do Correio da Manhã