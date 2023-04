Peru declara estado de emergência nas fronteiras para bloquear migrantes

Soldados vão reforçar a fronteira com Chile, Bolívia, Brasil, Equador e Colômbia.

A Presidente do Peru declarou o estado de emergência nas fronteiras e ordenou o envio do exército para reforçar os postos de controlo e bloquear os migrantes que chegam ao país vindos do Chile.

Dina Boluarte disse, na quarta-feira, que soldados iam ser enviados para reforçar a polícia nas passagens de fronteira com Chile, Bolívia, Brasil, Equador e Colômbia.

"A polícia vai manter o controlo da ordem interna com o apoio das forças armadas", disse a chefe de Estado, aos jornalistas, sem especificar que restrições às liberdades individuais e públicas serão impostas sob o estado de emergência, nem por quanto tempo estará em vigor.