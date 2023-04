Temperaturas podem chegar hoje aos 37ºC em algumas zonas do País

IPMA diz que esta quinta-feira será o dia mais quente da semana.

O tempo quente está de volta a Portugal Continental esta quinta-feira, podendo as temperaturas máximas atingir valores superiores a 35 graus em algumas regiões do País.Em causa está a uma massa de ar quente, com origem no Norte de África, e "transportada na circulação de um anticiclone localizado junto à Península Ibérica", revela o Instituto Português do Mar e da Atmosfera em comunicado.Esta quinta-feira, são esperados os valores mais elevados da temperatura máxima, no interior da região Sul, Ribatejo e Beira Baixa. As temperaturas vão variar entre os 33 e 35°C, podendo atingir os 37ºgraus.Já em alguns locais do interior Norte e Centro, os valores das temperaturas máximas vão variar entre 30 e 33°C. O resto do território nacional vai registar neste mesmo dia temperaturas entre os 25 e 30°C. A faixa costeira a norte do cabo Raso mantém-se alheia aos valores registados noutras regiões e as temperaturas nesta zona vão variar entre 20 e 25°C.Na próxima sexta-feira e sábado, é expectável uma descida da temperatura máxima em todo o território, que será mais sentida no litoral Norte e Centro. Em muitos locais da região Sul, os valores entre os 30 e 33°C vão manter-se.Devido às elevadas temperaturas, associadas também a valores baixos da humidade relativa do ar, é esperado um aumento significativo do Perigo de Incêndio Rural, "que deverá situar-se nas classes Máximo e Muito Elevado em quase todo o interior Norte e Centro e no interior do Algarve" a partir desta quinta-feira, conclui o IPMA em comunicado.