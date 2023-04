Mercenário português procurado pela polícia por matar empresário na Albânia

Crime poderá estar relacionado com a máfia albanesa.

Um português está a ser procurado pela polícia albanesa pelo homicídio de um empresário natural daquele país. O crime ocorreu há uma semana e agora as autoridades emitiram mandados de detenção contra Ruben Saraiva, quatro britânicos e um albanês que viajaram desde o Reino Unido para concretizar a execução.O crime poderá estar relacionado com a máfia albanesa e será um homicídio encomendado. Em declarações à imprensa, o comandante da polícia, Muhamet Rrumbullaku, identificou o português como o atirador no homicídio de Ardian Nikulaj, em Lezhe.A execução ficou filmada e mostra, segundo as autoridades albanesas, Ruben Saraiva a entrar no espaço onde estava o empresário do ramo hoteleiro e a disparar sete vezes.O grupo terá conseguido escapar e regressar ao Reino Unido.