Exército do Sudão concorda em estender trégua e reunir-se com paramilitares

Anúncio foi feito em comunicado.

O exército do Sudão concordou em estender por mais 72 horas a trégua acordada com as Forças de Apoio Rápido (RSF, na sigla em inglês) e em reunir-se com um representante do grupo paramilitar.

Num comunicado, o exército explicou que o general Abdel Fattah al-Burhan, o líder de facto do Sudão, "recebeu a iniciativa da Autoridade Intergovernamental para o Desenvolvimento da África Oriental, na qual foi decidido designar os presidentes do Sudão do Sul, Quénia e Djibuti para trabalharem em propostas de soluções para a crise atual".

As propostas incluem "estender a trégua atual por mais 72 horas e enviar um representante das Forças Armadas e da milícia rebelde a Juba [capital do Sudão do Sul] para negociar os detalhes da iniciativa", refere-se no comunicado, divulgado na rede social Twitter.