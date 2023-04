Retomadas buscas por jovem desaparecido no mar em praia de Torres Vedras

Rapaz de 25 anos está desaparecido desde a tarde desta quarta-feira.

As autoridades retomaram esta quinta-feira as buscas para encontrar um cidadão de 25 anos desaparecido desde a tarde de quarta-feira no mar, na praia de Santa Rita, em Torres Vedras, disse o comandante da Capitania de Peniche.

Artur Simas Silva referiu à agência Lusa que as buscas foram reiniciadas pelas 07h00 com uma lancha de fiscalização rápida da Marinha e a embarcação salva-vidas de Peniche.

Para a vigilância aérea da zona de buscas, foram acionados um helicóptero da Força Aérea para operar durante a manhã, a partir das 10h30, e um drone da Marinha à tarde.

Por terra, as buscas estão a ser feitas com meios da Polícia Marítima, da Proteção Civil e dos Bombeiros de Torres Vedras.

Psicólogos da Câmara Municipal de Torres Vedras (distrito de Lisboa) estão a prestar assistência a um familiar da vítima

O desaparecimento do homem, de nacionalidade nepalesa e trabalhador nas centrais hortofrutícolas em A-dos-Cunhados e Maceira, freguesia a que pertence a praia, foi confirmado às autoridades por colegas seus, da mesma comunidade.

O alerta inicial foi dado por um popular pelas 15h40 de quarta-feira para o número nacional de emergência 112, indicando que uma pessoa tinha sido vista "a esbracejar dentro de água" a pedir assistência, depois de ter estado a molhar os pés no mar.