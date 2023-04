NATO enviou 230 tanques e 1.550 veículos desde início da invasão à Ucrânia

Informações foram divulgadas por Jens Stoltenberg.

Os Estados-membros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO) disponibilizaram à Ucrânia mais de 1.500 veículos blindados e 230 tanques desde o início da invasão da Federação Russa, anunciou esta quinta-feira o secretário-geral, Jens Stoltenberg.

"Os aliados [da NATO], assim como os parceiros do Grupo de Contacto liderado pelos Estados Unidos, enviaram para a Ucrânia 230 tanques, 1.550 veículos blindados e grandes quantidades de munições", anunciou o secretário-geral da Aliança Atlântica, em conferência de imprensa conjunta com o primeiro-ministro do Luxemburgo, Xavier Bettel, no quartel-general da NATO, em Bruxelas (Bélgica).

Estas quantidades, continuou Stoltenberg, "correspondem a 98 por cento do equipamento prometido" às Forças Armadas da Ucrânia para reequipá-las e ajudar a repelir a invasão iniciada sob as ordens do Kremlin no dia 24 de fevereiro de 2022.