Camião bate no teto e fecha Túnel do Marquês. Circulação condicionada

Pesado embateu com a parte superior no teto do túnel, ficando preso e espalhando carga pela via.

Um acidente com um camião no interior do Túnel do Marquês obrigou ao corte total da circulação no sentido Amoreira-Marquês de Pombal na manhã desta quinta-feira.



De acordo com fontes da PSP, o pesado embateu com a parte superior no teto do túnel, ficando preso e espalhando carga pela via devido ao embate violento. Este acidente ocorreu pelas 11h50 e estão a ser mobilizados meios da Polícia Municipal e do Regimento de Sapadores para o local. Não há, para já, informação sobre feridos.