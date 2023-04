Rui Rocha reage a vídeo de Santos Silva: "A IL não se deixa ofender por quem tem um percurso [...] ao lado de Sócrates"

Iniciativa Liberal reage a vídeo polémico onde Santos Silva aparece a criticar o partido.

diz que "aquilo que a Iniciativa Liberal decidiu fazer [na sessão com Lula da Silva] não é nada" porque "há sempre quem faça pior", depois de falar em "falta de integridade política".

O presidente da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, reagiu esta quinta-feira ao vídeo polémico onde o presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva, aparece a criticar o partido."A IL não se deixa ofender por quem tem um percurso de vida ao lado de Sócrates", referiu Rui Rocha.O presidente do partido acrescenta que o presidente da Assembleia da República teve um comportamento "indigno" e acrescenta que "as mais altas figuras do Estado português apresentam um comportamento mais próprio de um café do que da Assembleia da República.Em conferência de imprensa, Rui Rocha diz ainda que Augusto Santos Silva "ainda não fez pedido de desculpa" e que os deputados da IL vão confrontar o presidente da Assembleia da República no plenário desta tarde.Recorde-se que em causa estão as declarações de Augusto Santos Silva num vídeo divulgado pelo jornal online Observador onde