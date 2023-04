Mais de 1600 cidadãos da União Europeia retirados do Sudão

Porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança disse que "o objetivo da UE é contribuir para um cessar-fogo sustentável".

Mais de 1600 cidadãos dos Estados-membros da União Europeia (UE) saíram do Sudão desde o início do conflito entre as Forças Armadas daquele país e o grupo paramilitar Forças de Ação Rápida, anunciou esta quinta-feira a Comissão.

"Posso dizer que 1.700 cidadãos da UE estavam no Sudão quando o conflito eclodiu e que até esta quinta-feira já saíram mais de 1600", disse a porta-voz da Comissão Europeia para os Negócios Estrangeiros e Política de Segurança, Nabila Massrali, em conferência de imprensa, em Bruxelas.

Massrali considerou que "o objetivo da UE é contribuir para um cessar-fogo sustentável e [a abertura de] corredores humanitários" no país.