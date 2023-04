Polícia Judiciária faz buscas na Câmara de Vila Real

Processo está a ser coordenado pelo DIAP do Porto.

A Polícia Judiciária do Porto está esta quinta-feira a efetuar buscas na Câmara Municipal de Vila Real. O processo está a ser coordenado pelo DIAP do Porto.



A Câmara Municipal confirma em comunicado as buscas e afirma que o executivo foi apanhado de surpresa, acrescentando ainda que espera que este seja um processo célere para que tudo possa vir a ser exclarecido.