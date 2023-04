Santos Silva abre processo de averiguações à captação de conversa privada em vídeo no Parlamento

Presidente da Assembleia da República diz que recolha das imagens é "uma violação gravíssima de direitos individuais".

O presidente da Assembleia da República (AR), Augusto Santos Silva, avançou, esta quinta-feira, em plenário, que determinou a abertura de um processo de averiguações à captação de imagens e som de uma conversa "informal e particular entre representantes dos órgãos de soberania" no Parlamento, no dia 25 de abril.

as imagens em que aparece com o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, e com primeiro-ministro, António Costa, a comentar o "ralhete" dado ao Chega, na cerimónia do 25 de Abril. No vídeo, é possível ver ainda Santos Silva a comentar que o partido Iniciativa Liberal tem "falta de integridade política".

Santos Silva foi confrontado pela Iniciativa Liberal e Chega com

"Lamentavelmente, na terça-feira, foram colhidas imagens com captação de som de uma conversa informal e particular entre representantes de órgãos de soberania e outras personalidades, sem terem conhecimento e muito menos autorizado para a captação de som. Foi num momento de pausa entre duas sessões solenes. É lamentável e inaceitável que na AR se recolham imagens e captação de som sem as pessoas saberem e estarem a autorizar essa recolha", salientou o presidente da AR.



"Hoje de manhã determinei aos serviços da AR a abertura de um processo de averiguação", avançou Santos Silva, destacando que o vídeo foi retirado do canal do Parlamento "porque não pode existir no site da AR nenhum material que tenha sido recolhido à margem da lei e dos direitos individuais".



O presidente da AR sublinhou ainda que "o que aconteceu foi uma violação gravíssima de direitos individuais", recusando pronunciar-se sobre o conteúdo da conversa.

Antes da intervenção de Santos Silva, o líder da Iniciativa Liberal (IL), Rui Rocha, sublinhou que o conteúdo do vídeo era "uma total falta de respeito" para com os portugueses e que a IL não aceita "qualquer tipo de imputação de imaturidade".

"O que se passou nas últimas horas foi lamentável", disse também Pedro Pinto, do Chega.

"Ver aquelas imagens com as três figuras mais altas da nação a dizer aquilo que disseram de dois partidos políticos […] estão a tentar humilhar milhares de portugueses que votaram em nós, e isso nunca podemos admitir em democracia", salientou o deputado do Chega.



"Achamos que o senhor não tem condições para continuar como presidente da AR", disse Pedro Pinto.



Agusto Santos Silva destacou que "as pessoas estão de boa fé em contacto informal de cordialidade entre órgãos de soberania" e que não "podem ser vítimas de tamanho atropelo da nossa Constituição".



"As únicas vítimas que estão naquelas imagens são o Chega e a IL, não foi mais ninguém", rematou o deputado do Chega.