Incêndio de grandes dimensões destrói dezenas de habitações numa favela em São Paulo

Entre os feridos está uma jovem de 19 anos e uma criança de um ano e 11 meses.

Um incêndio de grandes proporções destruiu esta quinta-feira largas dezenas de habitações precárias na favela Pau Queimado, na região da Penha, zona leste da cidade brasileira de São Paulo, deixando centenas de pessoas desalojadas. Uma jovem de 19 anos sofreu queimaduras no braço esquerdo e nas duas pernas e o filho dela, de um ano e 11 meses, teve queimaduras na região abdominal. Ambos foram levados para o Hospital do Tatuapé, ali perto, pelos próprios moradores da comunidade antes da chegada dos bombeiros.

De acordo com populares, a jovem não reside na favela, tinha ido visitar o pai e ia passar a noite com ele numa das modestas habitações. A favela Pau Queimado, que fica entre o Tatuapé, bairro nobre da zona leste, e a Penha, às margens da Marginal do Rio Tietê, tem esse nome por já ter sido palco de outros incêndios, que sucessivamente a destruíram parcialmente, mas, sem outra opção, os atingidos voltam a erguer as suas casinhas no mesmo local.

As chamas começaram perto das 4h15 da madrugada desta quinta-feira pelo horário local, 8h15 em Lisboa, e só foram controladas mais de seis horas depois, às 10h30. Ainda de acordo com vários moradores, o sinistro terá sido originado por uma vela acesa numa das habitações que, tal como muitas outras na favela, não tem energia elétrica ou teve a energia cortada.



Bombeiros de vários quartéis da zona leste enviaram mais de 20 viaturas de combate a incêndio para o local, além de ambulâncias, e o trânsito teve de ser cortado num dos sentidos da Marginal Tietê, no Viaduto Ticoatira e em várias ruas em redor. Na Pau Queimado vivem aproximadamente mil famílias carenciadas, e diversos órgãos municipais de assistência enviaram funcionários para o local, tentando minimizar os efeitos do incêndio na vida dos moradores, muitos dos quais perderam, além da casa, tudo o pouco que ainda tinham.