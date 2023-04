Jack Teixeira pesquisou tiroteios em massa em computadores do Governo. FBI encontrou portátil destruído no lixo

Departamento de Justiça afirma que o jovem lusodescendente deve permanecer detido até ao julgamento.

O lusodescendente Jack Teixeira, acusado da fuga de documentos militares confidenciais relativos à segurança dos EUA, tem um historial de ameaças violentas e utilizou o seu computador do governo para pesquisar tiroteios em massa, tendo tentado destruir as provas dos crimes, disseram os procuradores federais esta quarta-feira.De acordo com a agência Reuters, Jack Teixeira utilizou também o computador para procurar famosos tiroteios em massa, utilizando termos de pesquisa como "Uvalde", "Ruby Ridge" e "tiroteio em Las Vegas". Durante as busca na casa de Jack Teixeira, o FBI encontrou um tablet, um computador portátil e uma consola de jogos destruídos dentro de um contentor do lixo.De acordo com a investigação dos procuradores, Jack Teixeira chegou a ser suspenso do liceu, quando um colega de turma o ouviu a discutir a utilização de 'cocktails' Molotov e outras armas, bem como a fazer declarações com ameaças de violência e racistas.O jovem pode estar ainda na posse de mais informação sensível.Segundo a mesma fonte, o departamento de Justiça afirmou que Jack Teixeira, de 21 anos, deveria ser detido até ao julgamento afirmando que a retórica violenta, juntamente com os aparentes esforços para destruir provas, "agravam o risco de fuga e perigosidade".Os advogados de Jack Teixeira não comentaram o caso.Jack Teixeira foi acusado no início deste mês de violação da Lei de Espionagem relacionada com a cópia e transmissão ilegais de material de defesa sensível, e uma segunda acusação relacionada com a remoção ilegal de material de defesa para um local não autorizado.O Ministério Público afirma que, se for condenado, Jack Teixeira pode cumprir 25 anos de prisão. Os documentos confidenciais forneciam uma grande variedade de informações altamente confidenciais sobre aliados e adversários, com detalhes que vão desde as defesas aéreas da Ucrânia até a agência de espionagem Mossad de Israel.