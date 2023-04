Mora atinge temperatura mais elevada em abril dos últimos 78 anos

Mais cinco locais ultrapassaram o anterior máximo histórico.

A vila de Mora, no distrito de Évora, atingiu esta quarta-feira os 36,9 graus de temperatura, segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, o valor mais elevado registado em abril em Portugal Continental em 78 anos.



Este novo recorde suplanta o anterior máximo de 36 graus verificado em abril de 1945 no Pinhão, concelho de Alijó, no vale do Douro. Houve ainda mais cinco locais onde os termómetros ultrapassaram o anterior recorde de 36 graus. Amareleja (36,7ºC), Neves Corvo (36,5ºC), Alcácer do Sal (36,3ºC), Alvalade/Sado (36, 2ºC) e Portel (36,1ºC).





Segundo o IPMA, em 45% das estações meteorológicas foram ultrapassados ontem os valores máximos para abril.